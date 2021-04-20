Непал одобрил использование "Спутника V"

ТАСС, 20 апреля. Власти Непала во вторник одобрили использование в чрезвычайных ситуациях российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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"Было дано одобрение на использование в чрезвычайных ситуациях российской вакцины "Спутник V" в Непале", - цитирует Reuters представителя непальского регулятора.

Агентство сообщило, что в стране в январе началась вакцинация населения препаратом AstraZeneca, но потом использование этой вакцины приостановили из-за ее нехватки.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность препарата составила 97,6%.