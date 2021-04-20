На Хайнане к концу 2021 года построят вычислительный центр для анализа данных о космосе

ХАЙКОУ /Китай/, 20 апреля. /ТАСС/. Аэрокосмический суперкомпьютерный центр для анализа данных больших объемов появится в конце текущего года в китайском городе Вэньчан в провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Инвестиции в проект составят 20 млрд юаней (порядка $3,1 млрд). Как ожидается, центр начнет предоставлять свои услуги различным отраслям по анализу данных о космосе в 2022 году. Он будет располагаться в международном аэрокосмическом городке в Вэньчане - одном из 11 ключевых индустриальных парков Хайнаня.

"Стремление быть первым в области коммерческого применения больших данных об аэрокосмической отрасли и желание содействовать строительству порта свободной торговли Хайнань - это наша ответственность, а также возможность и вызов для нас", - цитирует издание Е Шияна, исполнительного директора участвующей в проекте технологической компании Shiny-Day Group ("Шайни дэй груп").

В начале апреля заместитель генерального секретаря администрации провинции Хайнань Ли Дунъюй сообщил, что местные власти намерены активно развивать международные космические проекты коммерческого назначения и с этой целью будут стимулировать развитие местного космодрома в Вэньчане.

Хайнаньский город Вэньчан является одним из важнейших аэрокосмических центров Китая. Местный космодром был построен в 2014 году. Близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Согласно правительственной программе, он будет использоваться для вывода на орбиту модулей космической станции Китая, в миссиях по исследованию Луны и Марса.