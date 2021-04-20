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Более 40% кредитов Сбербанка юрлицам предоставлены по плавающим ставкам

Банк начал активно заниматься конвертацией кредитов заемщиков по плавающей ставке с 2018 года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 40% кредитов Сбербанка юрлицам предоставлены по плавающим ставкам, клиенты активно используют этот механизм, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.

"Банк начал активно заниматься конвертацией [кредитов] заемщиков по плавающей ставке с 2018 года и на текущий момент больше 40% наших кредитов представлено по плавающим ставкам. Уверен, что много компаний выиграли от этой конвертации, снизив объем процентной нагрузки в последние годы. Текущая ставка 4,5% и привязка к ней является очень привлекательной для компаний", - сказал он.

При переходе на фиксированную ставку банк предлагает клиентам хеджировать процентный риск, используя механизм процентных деривативов. Сбербанк фиксирует большой интерес клиентов к этому инструменту защиты клиентов от роста ставки. "Банк предоставил большое количество, несколько триллионов, процентных деривативов нашим клиентам, чтобы защитить их в случае роста ключевой ставки", - добавил он.

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