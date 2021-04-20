Средний чек на авиабилеты по России на майские праздники сократился на 10%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Размер среднего чека на авиабилеты по России на майские праздники в этом году сократился на 10%, сообщил на онлайн конференции в ТАСС PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

"Если посмотреть на 2019 год, год до ковида, то на майские праздники российские путешественники собирались не только по России, тогда доля по России была 75%, остальные разлетались в ту же Турцию, по европейским странам и везде-везде. Что касается ситуации на сейчас, то 95% приобретенных билетов - это Россия. При этом хорошая новость заключается в том, что средний чек за это время приспустился на 10%", - сказал Дзенис.

Таким образом, средний чек по России составил 10,2 тыс. рублей, уточнил он. Наибольшая доля продаж (18,5%) приходится на Черноморские курорты, 3,2% - Калининград, 1,1% - Казань, по остальным направлениям доля менее заметная, сообщил он. При этом наблюдается рост бронирований на юг России, в Калининград и на Алтай, уточнил Дзенис.

Что касается зарубежных направлений, то россияне на майские праздники приобретают билеты в Египет, Грузию, Армению, Черногорию, Хорватию, Марокко, в США, ОАЭ и на Мальдивы, сообщил он. При этом до ограничения на авиасообщение с Турцией каждый четвертый авиабилет по зарубежным направлениям приобретался именно в эту страну, добавила Анисимова. Помимо уже перечисленных стран популярностью пользуются также Узбекистан, Белоруссия, Сербия, добавила она.

"Египет финально подорожал не так уж сильно (после ограничения на полеты в Турцию - прим. ТАСС), если мы говорим про авиабилеты, плюс 13%. Нельзя сказать, что для путешественников, которые хотели провести свой отпуск в Египте, отмена Турции стала ударом по кошельку", - добавил он.