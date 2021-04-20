Минпромторг рассчитывает на ввод правила "второй лишний" при госзакупках электроники в мае

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает на принятие в мае решения о новых ограничениях в сфере госзакупок электронной продукции: запрете на закупку ряда зарубежных товаров, которые производятся в РФ, а также вводе правила "второй лишний", сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства Юрий Плясунов.

По его словам, сейчас соответствующие изменения согласовываются в правительстве.

"В ближайшее время будут введены дополнительные меры нормативно-правового регулирования этих рынков. Сейчас осуществляется согласование на площадке правительства РФ, мы рассчитываем, что в мае этот акт уже появится и вступит в силу", - сказал он на "круглом столе" в Совете Федерации.

"Этот акт, по сути, вводит запрет на закупки той номенклатуры, по которой мы абсолютно точно можем уже сейчас удовлетворять потребности государственных заказчиков", - сказал Плясунов, пояснив, что речь идет о 10 позициях, в том числе средствах вычислительной техники.

"И вся остальная электронная продукция будет функционировать по так называемому правилу второй лишний", - добавил он. Механизм "второй лишний" предполагает, что все заявки на участие в госзакупках отменяются, если есть хотя бы одна отечественная заявка.

По словам директора департамента, также планируется введение аналогичных директив в отношении закупок компаний с госучастием. "Было несколько инициатив, связанных с директивным введением аналогичных норм, которые бы обязывали эти компании переходить на использование отечественной электроники. В настоящее время эти инициативы систематизированы и готовятся общие директивы, которые будут нацелены на исполнение законодательства в области квотирования закупок", - сказал он.

Плясунов отметил также, что введение системы квотирования госзакупок позволило обеспечить прирост более 70 млрд рублей в отрасль при общем регулируемом рынке порядка 1 трлн рублей. "Мы рассчитываем, что при общем увеличении рынка к 2025 году до 3 тлрн рублей доля отечественной продукции превысит 60%, то есть она вырастет порядка в полтора раза, - сообщил он.

С 2021 года вступили в силу постановления правительства РФ о квотах на закупки 107 видов отечественных товаров государственными заказчиками и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства. Правительство утвердило перечень товаров и размер квот по ним в области радиоэлектроники, медицинской техники и оборудования, легкой промышленности и др.