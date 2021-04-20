Сбербанк может в ближайшее время начать выпуск "сберкоина"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сбербанк может в ближайшее время начать выпуск собственного цифрового финансового актива (ЦФА) - "сберкоина". Это будет возможно сразу после регистрации блокчейн-платформы, которая сейчас проходит последние согласования с регулятором. Об этом сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Дискуссионного клуба ВШЭ и "Сбера".

"Мы отрабатываем с регулятором некоторые замечания, которые возникли в ходе регистрации. И надеемся, что в ближайшее время платформа будет зарегистрирована", - сказал он.

Попов добавил, что после регистрации блокчейн-платформы банк собирается начать выпуск собственных ЦФА. "Когда будет завешена регистрация, тогда мы будет размещать соответствующий проспект эмиссии [сберкоина]", - отметил зампред Сбербанка.

Также Попов сообщил, что блокчейн-платформа "Сбера" будет доступна не только банку, но и другим компаниям, которых заходят выпустить собственные ЦФА.

"Что касается тех финансовых активов, которые будут размещены на площадке, то каждый раз банк в соответствии с правилами будет предлагать регулятору регистрировать так называемый проспект эмиссии. В ходе этого будет как раз определено, какие активы будут размещаться и будут предложены участникам. Этой платформой может воспользоваться не только банк, но и наши клиенты - они тоже могут ее использовать для выпуска своих финансовых активов", - добавил он.

Ранее глава госбанка Герман Греф сообщал, что Сбербанк в 2021 году может начать экспериментировать с выпуском своей цифровой валюты, которая будет называться "сберкоин". Также сообщалось, что в 2020 году блокчейн-платформа "Сбера" стала доступна партнерам банка в режиме "песочницы" для проведения технических экспериментов и подготовки к промышленному использованию.

Возможность выпускать свои цифровые активы и обменивать их на другие подобные разрешает закон "О цифровых финансовых активах", который был принят Госдумой в июле 2020 года и вступил в силу с января 2021 года. Организовать выпуск, куплю-продажу, а также учет цифровых активов будет возможно в рамках специальных информационных систем, которые должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр Банка России.