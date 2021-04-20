Индивидуальные инвестиционные счета третьего типа могут заработать в 2022 году

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) третьего типа могут стать доступны гражданам в 2022 году, сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев в рамках онлайн-марафона "Новые инструменты для частных инвесторов".

"Мы готовим законопроект вместе с Центральным банком, есть вероятность, что он до конца года будет принят. Стало быть, ИИС третьего типа появится начиная со следующего года", - сказал он.

При этом возможность перевода на данный счет накопительных отчислений работодателей в 6% пока не рассматривается, добавил президент НАУФОР, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пенсионные накопления перечислять туда не планируется - это не пенсионный продукт, это похожий или пограничный с пенсионными продуктами инвестиционный продукт. Это было бы неглупо допустить, однако это пока не предполагается и требует дополнительного обсуждения", - добавил он.

Индивидуальные инвестиционные счета

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога.

В конце октября Банк России предложил создать новый тип индивидуальных инвестиционных счетов в дополнение к двум уже существующим. ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет. Предполагается, что ИИС третьего типа можно будет открыть одновременно с ИИС первого и второго типов.