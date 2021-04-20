В Аргентине началось производство вакцины "Спутник V"

"РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутник V" в Аргентине начнется в июне", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V" началось в Аргентине, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ и партнеры осуществили трансфер технологий для Laboratorios Richmond, первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата, подчеркивается в сообщении.

Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization). Вакцинация российским препаратом в Аргентине началась 29 декабря 2020 года.

Вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки.

"Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 млрд человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.