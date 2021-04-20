Роскомнадзор проверит Trello после информации об утечке данных россиян

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор примет меры в отношении сервиса Trello, если в ходе проверки подтвердится факт утечки персональных данных россиян. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регулятора.

"Роскомнадзор проведет проверку в отношении сервиса Trello в связи с информацией об утечке персональных данных российских граждан. В случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с российским законодательством", - сказали в пресс-службе.

В Роскомнадзоре напомнили пользователям о вероятности утечки персональных данных при предоставлении через интернет любой личной информации, в том числе при заполнении анкетных данных учетной записи. "Вероятность такой утечки зависит в первую очередь от того, насколько ответственно оператор ПД (персональных данных) выполняет свои обязанности, установленные законодательством о персональных данных, в том числе по обеспечению их безопасности", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что корпоративные данные нескольких тысяч российских компаний, которые размещали информацию на досках бесплатного онлайн-менеджера проектов Trello, оказались в открытом доступе. Утечку данных обнаружили аналитики Infosecurity a Softline company.

Сервис Trello принадлежит австралийскому разработчику программного обеспечения Atlassian. По данным на октябрь 2019 года, число его пользователей превысило 50 млн.