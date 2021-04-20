Производство яиц в России в I квартале снизилось на 2,4%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Производство яиц в РФ в I квартале 2021 года снизилось на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 10,4 млрд штук. Об этом говорится в материалах Росстата.

Производство яиц в РФ в марте 2021 года снизилось на 0,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 3,7 млрд штук. По сравнению с показателем за февраль 2021 года рост составил 16,9%.

По данным ведомства, производство молока в первом квартале выросло на 1%, до 6,9 млн тонн. При этом производство молока в марте 2021 года по сравнению с показателем за март 2020 года выросло на 1,3% и составило 2,5 млн тонн. По сравнению с февралем этот показатель вырос на 17%.

Производство скота и птицы на убой в живом весе в первом квартале снизилось на 2,2%, до 3,5 млн тонн. Производство этой продукции в марте по сравнению с показателем за март 2020 года снизилось на 1,1% и составило 1,2 млн тонн. По сравнению с показателем за февраль 2021 года рост производства в этом сегменте составил 9,6%.

Рост сельхозпроизводства

Объем сельхозпроизводства в России в январе-марте 2021 года вырос на 0,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 714,6 млрд рублей.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в марте 2021 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 319,2 млрд рублей, в I квартале 2021 года - 714,6 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

В Росстате также сообщили, что на 1 апреля посевные работы вели сельскохозяйственные организации 14 субъектов Российской Федерации. Яровые культуры посеяны на площади 224 тыс. га (в 5,6 раза меньше, чем к этому времени в предыдущем году), из них зерновые и зернобобовые (без кукурузы) - на 172 тыс. га (в 4,5 раза меньше).

На конец марта 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,4 млн голов (на 1,1% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,9 млн (на 1,2% меньше), свиней - 26,3 млн (на 0,7% больше), овец и коз - 22,4 млн голов (на 3,4% меньше), птицы - 541,6 млн (на 1,3% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40,2% поголовья крупного рогатого скота, 8,9% свиней, 46,6% овец и коз (на конец марта 2020 года - соответственно 41%, 9,8%, 46,3%).

К началу апреля 2021 года обеспеченность кормами в расчете на одну условную голову скота в сельхозорганизациях была выше на 0,3%, чем на соответствующую дату предыдущего года.