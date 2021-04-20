Минфин и Минэнерго согласовали параметры демпфера, чтобы сдержать рост цен на бензин

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минфин и Минэнерго согласовали параметры корректировки демпфера с 1 мая, которые позволят улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в пределах инфляции. Об этом говорится в совместном заявлении министерств.

Так, индикативная цена бензина в формуле демпфера будет снижена с 1 мая на 4 тыс. рублей по сравнению с действующей ставкой, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года - на 2 700 рублей за тонну по сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе. С 1 января 2023 года будет проводиться индексация индикативной цены бензина на 3%. Кроме того, планируется снизить с 5% до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу, начиная с 1 января 2022 года.

В результате объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям вырастет. "Изменение параметров демпфирующего механизма позволит существенно улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора, что будет способствовать сохранению динамики цен на АЗС в пределах годовой инфляции", - сказал министр энергетики Николай Шульгинов.