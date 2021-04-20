Комитет Госдумы поддержал законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам на заседании во вторник рекомендовал палате принять законопроект о денонсации соглашения между правительствами РФ и Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Заключение комитета размещено в думской электронной базе.

Согласно документу, комитет "рекомендует Государственной думе принять закон "О денонсации Соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество". Комитет рекомендовал Совету Госдумы включить данный вопрос в повестку заседания 11 мая.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, существующее соглашение с которыми позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.

В связи с тем, что через голландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, во исполнение поручения президента Минфином РФ проведены переговоры с Министерством финансов Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила нидерландской стороне условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Республикой Кипр, Великим герцогством Люксембург и Мальтой.

Однако Нидерланды не согласились с предложением РФ, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам. Принимая во внимание, что в переговорах компромисса достичь не удалось, соглашение подлежит денонсации, указано в сопроводительных материалах к документу.