Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в марте на 0,5%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. ВВП России вырос в марте на 0,5% в годовом выражении после падения на 2,5% в феврале, в I квартале 2021 года падение ВВП замедлилось до 1,3%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности. Апрель 2021 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в марте 2021 года темпы ВВП впервые с конца I квартала прошлого года перешли в положительную область и составили 0,5% в годовом выражении (после снижения на -2,5% в годовом выражении в феврале, -2,2% в январе). По итогам I квартала 2021 года снижение ВВП замедлилось до -1,3% в годовом выражении (в IV квартале 2020 года, по данным Росстата, снижение составило -1,8%, в 2020 году -3,0% в годовом выражении)", - говорится в обзоре.

Кроме того, министерство уточнило данные по падению ВВП в феврале на 0,3 процентных пункта в сторону повышения до 2,5%.

Динамика ВВП России вышла в марте 2021 года в положительную область впервые с марта 2020 года, сообщила заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова, ее слова приводит пресс-служба министерства. "Впервые с марта прошлого года, по нашей оценке, темпы роста ВВП в реальном выражении вышли в положительную область. Связываем это с положительной динамикой в ряде отраслей, в частности промышленности и грузооборотом транспорта, а также в строительстве. Основными драйверами стали отрасли машиностроительного и химического комплексов", - отметила она.

Минэкономразвития считает важным позитивным трендом дальнейшее снижение безработицы. "Здесь свою роль сыграли в том числе реализованные правительством различные антикризисные программы, в частности льготные кредиты на поддержку занятости", - добавила она.

Вклад отраслей

В министерстве отмечают, что поддержку ВВП оказывают производственные и связанные с ними отрасли. "Основной вклад внесли отрасли машиностроительного и химического комплексов. Также продолжился уверенный рост в легкой промышленности и деревообрабатывающем комплексе, возобновилась положительная динамика в пищевой промышленности, замедлился спад в нефтепереработке и металлургическом комплексе", - говорится в обзоре.

Объем строительных работ в марте увеличился на 0,4% после околонулевой динамики в январе - феврале (в целом за квартал - рост на 0,2%). В сельском хозяйстве в I квартале сохранилась положительная динамика выпуска (0,4%). На потребительском рынке наблюдается разнонаправленная динамика в розничной торговле и секторе услуг.

Вместе с тем оборот розничной торговли в марте 2021 года снизился на -3,4 % в годовом выражении на фоне высокой базы аналогичного месяца прошлого года (когда рост показателя ускорился до 6,9% в годовом выражении после 4,9% в феврале 2020 года и достиг максимальных с 2012 года уровней), отмечают в министерстве. В наибольшей степени этот эффект проявился в продовольственном сегменте (-6,0% год к году в марте после -3,0% в феврале).

Низкая база прошлого года

"Важно помнить, что текущие оптимистичные показатели макроэкономических индикаторов во многом обусловлены низкой базой прошлого года, когда началось ужесточение антиковидных ограничений", - отмечает вице-президент ЦСР Диана Каплинская.

Она указывает, что строительный сектор быстрее всех начал оправляться от наиболее острой фазы коронакризиса. "Не последнюю роль в этом сыграла реализованная программа льготного ипотечного кредитования, которая значительно поддержала жилищное строительство. Высокий спрос населения на покупку жилья обеспечил хороший задел для застройщиков на среднесрочную перспективу", - считает Каплинская.

Позитивная динамика в секторе машиностроения в свою очередь выступает важным индикатором восстановления инвестиционного спроса в России. "При сохранении этих тенденций можно будет говорить о начале поступательного восстановления деловой активности и экономики в целом", - подчеркивает эксперт.