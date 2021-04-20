Мишустин обсудил с премьером Азербайджана перспективы совместных проектов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьером Азербайджана Али Асадовым перспективы совместных проектов в разных сферах. Об этом сообщается во вторник на сайте российского кабмина.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, реализацию перспективных совместных проектов в различных областях", - говорится в сообщении.

Мишустин и Асадов затронули также график предстоящих контактов по правительственной линии.