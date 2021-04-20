Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,61-1,43%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник снижался на фоне ухудшения общерыночных настроений и уменьшения цен на нефть. Так, к вечеру индекс Мосбиржи уменьшился на 0,61%, до 3 552,41 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,43%, до 1 455,43 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:30 мск вырос на 0,63%, до 76,98 рубля, евро - на 0,73%, до 92,65 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день снизился на 1,31%, до $66,23 за баррель.

"Локальный фактор поддержки цен на нефть в виде новостей о приостановке добычи сырья на ряде месторождений в Ливии недолго помогал удерживать котировки в положительной зоне. Настроения рынков ухудшились в свете вирусных новостей, заболеваемость коронавирусом развернулась к росту в США, все более тяжелая ситуация складывается в Бразилии, Индии", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Давление на фондовые площадки вновь оказывает рост доходностей гособлигаций США - кривая доходности 10-летних US Treasuries вернулась к уровням 1,6%, добавил он.

Рынок акций

Акции TCS (-3,48%) во вторник оказались среди лидеров распродажи. "Бумаги падают второй день и уже снизились к 4 430 рублей, почти полностью нивелировав весь пятничный подъем. Если бумага пробьет вниз рубеж 4 387 рублей, продавцам откроется дорога к 4 250 рублей", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Слабо выглядят и акции "Аэрофлота" (-1,65%) с обновлением сегодня минимума от 10 ноября прошлого года у области 64-64,10 рубля. "Объемы авиаперевозок, которые должны были бы в мае увеличиться, точно не прирастут, а это совсем не добавляет оптимизма акциям перевозчика. В случае углубления продаж целью "медведей" станет отметка 60 рублей", - также рассказала эксперт.

В плюсе сегодня оказались акции "Мечела" (+1,26%), которые реабилитировались после вчерашнего снижения. Кроме того, в "зеленой" зоне расположились бумаги ВТБ, обновившие пик от 26 февраля 2021 года около 0,0482 рубля. В случае закрепления над 0,0475 рубля новой целью роста станет рубеж 0,0490 рубля.

Прогноз на среду

В середине недели настроения на рынках могут носить смешанный характер, считает Александр Бахтин. "Завтра состоится ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. В США продолжится сезон отчетности компаний за первый квартал 2021 года. Из статистики отметим данные EIA по недельным изменениям запасов сырой нефти", - добавил он.

По оценкам "БКС Мир Инвестиций", индекс Мосбиржи в среду может формироваться в пределах 3 500-3 600 пунктов, курс рубля к доллару - 76-77 рублей.

По прогнозам "Фридом Финанс", завтра индекс Мосбиржи продолжит тестировать уровень 3 600 пунктов, а валюта РФ к доллару и евро будет тяготеть к диапазону 75,9-77,5 рубля и 91,6-93 рубля соответственно.