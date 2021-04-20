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Россия и Германия намерены сотрудничать в области производства водорода

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин выразил уверенность, что подписание соответствующего документа будет способствовать появлению совместных альянсов для реализации российско-германских проектов в перспективных областях

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики ФРГ подписали декларацию о намерениях сотрудничества в сфере устойчивой энергетики, в основном документ касается взаимодействия в области производства и транспорта водорода, сообщило Минэнерго России.

"Стороны отметили, что российско-германское сотрудничество в области водородных технологий станет весомым вкладом и уникальным шансом для достижения будущего совместного технологического лидерства", - говорится в сообщении.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин выразил уверенность, что подписание документа станет основой для обмена опытом в области изучения технологии производства, хранения, использования и транспортировки водорода, а также будет способствовать появлению совместных альянсов для реализации российско-германских проектов в перспективных областях.

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