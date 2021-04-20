Украина готова дать "Газпрому" дополнительные мощности для транзита газа в ЕС

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Российская компания "Газпром" может увеличить объемы транзита газа через Украину в ЕС, для этого Киев готов предоставить дополнительные мощности, сообщил во вторник глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
"В который раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из России в ЕС для своевременного обновления запасов газа в ЕС. "Газпрому" только нужно обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности", - написал он в Facebook.
Макогон добавил, что "Газпром" может не бронировать дополнительные мощности, приняв такое решение в пользу европейских трейдеров. "Если "Газпром" не желает бронировать дополнительные мощности для транзита, то альтернативное решение - позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина - Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу", - предложил он.
В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.