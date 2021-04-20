Украина готова дать "Газпрому" дополнительные мощности для транзита газа в ЕС

"В который раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из России в ЕС для своевременного обновления запасов газа в ЕС. "Газпрому" только нужно обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности", - написал он в Facebook .

Макогон добавил, что "Газпром" может не бронировать дополнительные мощности, приняв такое решение в пользу европейских трейдеров. "Если "Газпром" не желает бронировать дополнительные мощности для транзита, то альтернативное решение - позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина - Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу", - предложил он.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.