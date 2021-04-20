Организаторы "Тотального диктанта" и Фонд ЖКХ судятся за использование товарного знака

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ планирует оспаривать охрану товарного знака "Диктант" в ответ на иск от организаторов акции "Тотальный диктант", сообщили во вторник ТАСС в пресс-служба госкорпорации.

"Мы намерены в ближайшие дни подать в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) "Диктант" и просить признать недействительным предоставление правовой охраны указанному товарному знаку и решение о государственной регистрации данного товарного знака", - сказали в пресс-службе Фонда ЖКХ.

Как следует из картотеки арбитражный дел, Фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" подал иск к Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации 15 марта. Заявление оставлено без движения до 22 апреля из-за процессуальных нарушений.

Речь идет о защите товарного знака "Диктант", права на который зарегистрированы за Фондом поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" в июне 2020 года. Причиной претензий мог стать Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства "Е-ДИКТАНТ", который в прошлом году провел Фонд ЖКХ и в котором приняли участие 58,5 тыс. человек. Как отметили в госкорпорации, сумма исковых требований составляет 1 млн рублей.

"Слово "диктант" является общепринятым термином для обозначения образовательных, просветительских мероприятий и акций, в ходе которой осуществляется проверка знаний людей в самых различных сферах. Закон не допускает регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) обозначений, содержащих лишь общепринятые термины. Мы насчитали несколько десятков подобных мероприятий, содержащих в своем наименовании слово "диктант", проводимых у нас в стране различными организациями", - отметили в Фонде ЖКХ.

Со своей стороны госкорпорация обратилась к председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну с просьбой подать в Роспатент совместное заявление о прекращении правовой охраны товарного знака "Диктант". Кроме того, с аналогичной просьбой Фонд ЖКХ обратился и к другим организациям, проводящим подобные мероприятия, которые также выразили поддержку Позиция фонда "Тотальный диктант".

В пресс-службе "Тотального диктанта" в свою очередь ТАСС сообщили, что за прошедшие 18 лет различного рода диктантов появилось несколько десятков: IT, статистический, изобразительный, антикоррупционный и прочие. "Мы рады и поддерживаем просветительские диктанты, например, на языках народов РФ, при этом понимаем, что активно размножившиеся диктанты размывают бренд Тотального диктанта и создают у участников обманутые ожидания", - отметили в пресс-службе.

Организаторы "Тотального диктанта" добавили, что с такими акциями они общаются и доносят свою позицию в индивидуальном порядке. "У нас нет цели запретить все имеющиеся диктанты, но сохранять целостность формата нашей акции считаем своей прямой задачей. Что касается диктанта по энергосбережению (как и других): мы не хотим, чтобы эта полезная акция не состоялось, но ведь можно назвать просветительское мероприятие, посвященное ЖКХ и проводимое в формате теста, как-то иначе, не используя слово "диктант", - сказали в пресс-службе.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.