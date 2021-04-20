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Apple представила обновленную ТВ-приставку

Настроить цветовой баланс можно будет с помощью iPhone
© EPA-EFE/APPLE INC.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Apple представила обновленную телевизионную приставку Apple TV 4K.

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Об этом было объявлено в ходе презентации компании, трансляция велась на официальном YouTube-канале компании.

Приставка получила процессор A12 Bionic и способность воспроизводить видео с частотой кадров, которая в два раза превышает требования стандарта HDR. Настроить цветовой баланс изображения на Apple TV теперь можно с помощью iPhone.

Кроме того, был обновлен пульт Apple TV Remote и получил сенсорный кликпад. Стоимость нового Apple TV 4K начинается от 16 990 руб. (с 32 Гб памяти), доступно устройство станет во второй половине мая.

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