Apple представила обновленную ТВ-приставку

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Apple представила обновленную телевизионную приставку Apple TV 4K.
Об этом было объявлено в ходе презентации компании, трансляция велась на официальном YouTube-канале компании.
Приставка получила процессор A12 Bionic и способность воспроизводить видео с частотой кадров, которая в два раза превышает требования стандарта HDR. Настроить цветовой баланс изображения на Apple TV теперь можно с помощью iPhone.
Кроме того, был обновлен пульт Apple TV Remote и получил сенсорный кликпад. Стоимость нового Apple TV 4K начинается от 16 990 руб. (с 32 Гб памяти), доступно устройство станет во второй половине мая.