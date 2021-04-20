Apple представила обновленную ТВ-приставку

Новые iPad Prо, iMac и метки AirTag. Что представили на презентации Apple?

Об этом было объявлено в ходе презентации компании, трансляция велась на официальном YouTube-канале компании.

Приставка получила процессор A12 Bionic и способность воспроизводить видео с частотой кадров, которая в два раза превышает требования стандарта HDR. Настроить цветовой баланс изображения на Apple TV теперь можно с помощью iPhone.

Кроме того, был обновлен пульт Apple TV Remote и получил сенсорный кликпад. Стоимость нового Apple TV 4K начинается от 16 990 руб. (с 32 Гб памяти), доступно устройство станет во второй половине мая.