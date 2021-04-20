КАИР, 20 апреля. /ТАСС/. Египетские курорты готовятся к приему рейсов из России, окончательное решение о возобновлении которых остается за Москвой. Об этом заявили ТАСС во вторник в Министерстве гражданской авиации Египта, комментируя высказывания спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова.

Ранее он заявил журналистам, что чартерные рейсы из России на курорты Египта планируется возобновить в ближайшее время. По его словам, о самом решении будет объявлено дополнительно "на другом уровне".

"Мы приветствуем заявления о скором возобновлении авиасообщения между российскими городами и египетскими туристическими курортами и все позитивные шаги в этом направлении, - отметил источник в Минавиа. - Это решение - решение российского руководства. Расписание и даты полетов будут согласованы позднее между гражданскими авиационными властями двух стран".

По словам собеседника агентства, в настоящее время уже ведется подготовка к приему рейсов из РФ. "Она осуществляется в рамках мер безопасности, которые были приняты и усовершенствованы в различных египетских аэропортах, а также в отелях и турзонах в соответствии с международно признанными стандартами, а также рекомендациями посещавших их с инспекциями российских экспертов", - подчеркнул он.