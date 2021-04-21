Россия в 2021 году заняла 73-е место из 115 в рейтинге ВЭФ по переходу к чистой энергетике

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия в этом году заняла 73-е место из 115 в ежегодном рейтинге Всемирного экономического форума, который измеряет прогресс стран в транзите к чистой энергетике. В последние годы Россия продвинулась по ряду аспектов в своей климатической политике, говорится в докладе ВЭФ.

В среду форум опубликовал десятый по счету ежегодный отчет по энергопереходу Energy Transition Index (ETI). Эксперты оценивают 115 стран по трем ключевым направлениям - темпам экономического развития, экологической стабильности и энергобезопасности. Отслеживается динамика готовности стран переходить к безопасным, устойчивым и доступным моделям энергосистем. В отчете этого года ВЭФ пересмотрел методику рейтингования, поэтому сравнить позиции стран с предыдущим докладом сложно. В то же время, в 2020 году Россия занимала 80-е место в списке ВЭФ.

"В течение десяти лет Россия в целом оставалась стабильной в своей энергополитике, в то же время она добилась определенного успеха в своей готовности к энергопереходу", - пишут эксперты ВЭФ. Значительный прогресс достигнут в таких областях как институты и управление, инвестиции. При этом проблемы с экономическим ростом и развитием сохраняются, отмечается в докладе. Усилить позиции в рейтинге Россия может за счет мер по улучшению качества воздуха и снижению доли углерода в энергобалансе за счет расширения мощностей возобновляемых источников энергии и технологий по улавливанию углерода.

В целом, отмечается в отчете, только 13 стран из 115 добились устойчивого продвижения в рейтинге за последние 10 лет, что подчеркивает неравномерность прогресса. Лидерами рейтинга на протяжении многих лет являются Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Австрия, Финляндия, Великобритания, Новая Зеландия, Франция и Исландия.