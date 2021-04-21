В "Газпроме" заявили, что Китай заинтересован в дополнительных поставках российского газа

БОАО /Китай/, 21 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайская экономика испытывает большую потребность в увеличении поставок природного газа из России, и ведущая российская энергетическая корпорация "Газпром" готова удовлетворить такой постоянно растущий спрос. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

"Газовый рынок Китая каждые два года увеличивает потребление газа на объем, сопоставимый со всей экспортной мощностью "Силы Сибири", которая, напомню, составляет 38 млрд куб. м газа в год, - рассказал он. - Поэтому мы уверены, что в Китае имеется потребность в дополнительных поставках газа из России, и "Газпром" готов их обеспечить".

Зубков подчеркнул, что Китай уже стал крупнейшим импортером природного газа и третьим ведущим потребителем этого энергоносителя в мире (после США и России). "Он останется самым перспективным газовым рынком и в обозримом будущем, - заметил глава совета директоров "Газпрома". - Потребление газа в КНР растет ускоренными, "двузначными" темпами и в ближайшие 15 лет может удвоиться по сравнению с текущим уровнем".

Руководитель компании отметил, что даже в 2020 году, несмотря на пандемию, потребление газа в Китае продолжало расти, увеличившись более чем на 20 млрд куб. м. Он напомнил, что в декабре 2019 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично присутствовали на церемонии начала поставок газа из РФ в Китай по газопроводу "Сила Сибири", который был построен и введен в эксплуатацию раньше намеченного срока.

"Россия и КНР вступили в новую фазу развития сотрудничества в газовой сфере. Реализация этого проекта сейчас идет полным ходом, поставки газа наращиваются год от года, - добавил Зубков. - По оценке китайских специалистов, прошедшей зимой поставки газа из РФ оказали существенную поддержку в обеспечении надежности газоснабжения северных и северо-восточных регионов Китая".

Глава "Газпрома" уточнил, что сотрудничество российской корпорации с Китаем не ограничивается "Силой Сибири", даже несмотря на то, что это один из самых крупных проектов двух стран в сфере энергетики. "На повестке находятся также новые проекты. Хочу отдельно отметить и поблагодарить наших китайских партнеров за то, что они строго выполняют все свои контрактные обязательства", - подытожил Зубков.

Структура внешней торговли России

Внешнеторговая структура РФ в последние годы постепенно сдвигается на восток, создавая новые приоритеты в развитии российской экономики, считает Зубков.

"На протяжении последних лет географическая структура российской внешней торговли постепенно сдвигается на восток. Крупнейшим из торговых партнеров РФ уже является Китай, двусторонняя торговля с которым превышает $100 млрд", - подчеркнул он.

Как уточнил Зубков, Россия уделяет повышенное внимание развитию "восточного вектора внутренней и внешней политики". "Важнейшим приоритетом для нашего государства здесь является динамичное развитие дальневосточных регионов нашей страны, - заявил глава совета директоров "Газпрома". - На их территории запущен целый ряд крупных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, промышленного производства и энергетики, логистики. Эти инициативы приводят к росту производства и инвестиций на Дальнем Востоке".

По словам Зубкова, "Газпром" реализует целый ряд крупномасштабных энергетических проектов, которые относятся к Восточной газовой программе. "В том числе в ближайшее время в Амурской области будет запущен один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов - Амурский ГПЗ. На первых линиях предприятия уже идут пусконаладочные работы", - отметил он.

Председатель совета директоров считает, что неотъемлемой стороной развития дальневосточного региона РФ является привлечение иностранных инвестиций, углубление торговых, производственных и финансовых связей с азиатскими странами. "Азия выступает локомотивом развития мировой экономики. В последние годы на ее долю приходится более половины мирового экономического роста, - заявил Зубков. - В 2020 году мировая экономика столкнулась с тяжелейшим за последнее время кризисом, вызванным пандемией, и именно страны Азии, продемонстрировав уверенный рост, заложили основы глобального восстановления после спада".