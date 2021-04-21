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Глава Приморья предложил продлить программу туристического кешбэка до 2024 года

Олег Кожемяко также предложил увеличить размер возврата средств для семейного туризма и уделить особое внимание пенсионерам

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Приморья, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко предложил продлить в России программу туристического кешбэка до 2024 года. Он также предложил увеличить сумму возврата средств для семейного отдыха, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

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"Одной из эффективных мер поддержки стала программа стимулирования внутренних турпоездок по России, предусматривающая возврат части денежных средств, потраченных туристом, - туристический кешбэк. Этой программой воспользовались 350 тыс. россиян, а динамика спроса третьего этапа, стартовавшего в марте, превышает прошлогодние показатели в 2,5 раза. Эту программу, безусловно, необходимо продолжать. Предлагаю продлить программу до 2024 года включительно и увеличить размер возврата средств для семейного туризма, уделить особое внимание пенсионерам", - цитируют в сообщении слова Кожемяко.

С учетом пожеланий большинства регионов, отметил он, предлагается развивать систему грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив по развитию туризма. Еще одной мерой поддержки туристической отрасли Кожемяко считает возможность освобождать от уплаты НДС предприятия сферы гостеприимства в перспективных для туризма, но пока не популярных регионах. Дополнительной мерой поддержки может стать установление режима территорий опережающего развития для таких субъектов.

Перспективными направлениями развития туризма на Дальнем Востоке, в Поволжье, причерноморских регионах и на Кавказе Кожемяко назвал событийный, сельский и круизный туризм.

Период действия третьего этапа программы стимулирования доступных внутренних турпоездок для жителей России продолжится до 15 июня. Приморье планирует в это время привлечь около 400 тыс. гостей из регионов РФ.

Повышение транспортной доступности территорий и развитие внутреннего туризма - среди задач, которые президент Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. В мае 2020 года вице-премьер правительства - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с губернаторами разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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