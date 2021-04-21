Доходы бюджета Приморья увеличили более чем на 2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты Приморья в среду приняли корректировки в региональный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, общая сумма доходов на нынешний год увеличена более чем на 2 млрд рублей за счет налоговых поступлений и средств федерального бюджета. В частности, налоговые доходы увеличены на 1,1 млрд рублей, сообщила на заседании заксобрания председатель краевого правительства Вера Щербина.

"Главные причины внесения изменений - это увеличение доходов: налоговых доходов на 1 млрд 100 млн рублей и финансовой помощи из федерального бюджета на 971 млн рублей <...> Прошлый год по [налоговым] доходам был провальный <...> и мы сейчас сопоставляем доходы, поступившие нам в первом квартале текущего года, с первым кварталом прошлого года. В первом квартале [прошлого года] по налогу на прибыль нам поступили доходы и 1 млрд рублей был возвращен налогоплательщикам в связи с тем, что не состоялась прибыль, это требования Налогового кодекса РФ <...> В этом году такая ситуация не наблюдается, это дало нам возможность увеличить доходы бюджета", - сообщила Щербина.

Говоря о распределении в крае поступивших из федерального бюджета средств, она уточнила, что 311,7 млн рублей получит Министерство здравоохранения на приобретение лекарств и дополнительное финансирование медорганизаций. Министерству образования направят 38,4 млн рублей на строительство детсада во Владивостоке, Минприроды - 107,2 млн рублей на защитные сооружения водохранилищ. Министерство экономики получит 172,2 млн рублей на строительство поликлиник в Артеме и Большом Камне, строительство автопарковки в районе вокзала и ремонт дорог Владивостока. Еще 142,8 млн рублей получит Министерство транспорта на строительство дороги в рамках создания туристического кластера "Приморье" в бухте Муравьиная, 198,3 млн рублей направят Министерству ЖКХ на модернизацию инфраструктуры.

"По расходам краевого бюджета основные изменения произошли по разделу ЖКХ, увеличение составило 448 млн рублей, это средства на строительство жилья и субсидий на приобретение топлива. По разделу образования на 414 млн, в основном это средства на строительство детских садов, и по разделу здравоохранения на 408 млн рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций на строительство и ремонт лечебных учреждений, а также на приобретение лекарств для лечения ковида амбулаторно", - добавил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Он сказал, что согласно законопроекту, объем бюджетных ассигнований в краевом бюджете на текущий год на реализацию нацпроектов увеличится на 634 млн рублей и составит 21 млрд 252 млн рублей. Согласно размещенным на сайте заксобрания материалам, с учетом изменений доходы краевого бюджета в 2021 году составляют 142 млрд 645 млн рублей, расходы - 150 млрд 732 млн рублей.