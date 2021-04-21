Минэнерго не рассматривает введение прогрессивной шкалы энерготарифов для населения

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Инициативы по поводу ввода прогрессивной шкалы энерготарифов в настоящий момент не рассматриваются. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются", - сказал он.

Газета "Известия" со ссылкой на письмо Союза потребителей Российской Федерации в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщала, что союз выступил с предложением ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.

Организация, как пишет издание, предлагает увеличить цены за единицу электроэнергии в случае ее потребления больше установленной нормы. При этом каждому региону предлагается дать возможность корректировать норматив в зависимости от длины светового дня.

Прогрессивная шкала энерготарифов, считают в организации, позволит сократить потребление электроэнергии и решить проблему перекрестного субсидирования в сетевом комплексе, при котором в рамках социальной поддержки населения нагрузку несут потребители распределительных сетей - промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводители и бюджетные организации.