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Пандемия COVID-19

Экспорт кимчхи вырос из-за данных о ее пользе при COVID-19

Показатель вырос на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $46,5 млн, сообщило национальное таможенное управление

СЕУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Экспорт южнокорейской квашеной капусты кимчхи достиг в первом квартале 2021 года рекордного уровня, сообщило в среду национальное таможенное управление.

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По его данным, показатель вырос на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $46,5 млн. Импорт увеличился на 7,4%, до $38,5 млн, а профицит торгового баланса в данном сегменте составил $8 млн. Экспорт кимчхи в Японию составил $24,7 млн, в США - $8,5 млн, а в Гонконг - $2,3 млн.

Причиной роста зарубежных поставок кимчхи является распространение за рубежом информации о том, что употребление этого традиционного корейского продукта может способствовать снижению риска развития серьезных осложнений от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

В частности, в ходе ряда исследований выяснилось, что в кимчхи содержатся полезные для пищеварения лактобактерии, антиоксиданты и вещества, которые способствуют укреплению иммунитета и препятствуют развитию коронавируса. Это сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол, сочетание которых облегчает течение COVID-19 и одновременно смягчает симптомы заболевания, такие как кашель, затрудненное дыхание и прочее.

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Республика КореяПандемия COVID-19
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