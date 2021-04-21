Экспорт кимчхи вырос из-за данных о ее пользе при COVID-19

По его данным, показатель вырос на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $46,5 млн. Импорт увеличился на 7,4%, до $38,5 млн, а профицит торгового баланса в данном сегменте составил $8 млн. Экспорт кимчхи в Японию составил $24,7 млн, в США - $8,5 млн, а в Гонконг - $2,3 млн.

Причиной роста зарубежных поставок кимчхи является распространение за рубежом информации о том, что употребление этого традиционного корейского продукта может способствовать снижению риска развития серьезных осложнений от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

В частности, в ходе ряда исследований выяснилось, что в кимчхи содержатся полезные для пищеварения лактобактерии, антиоксиданты и вещества, которые способствуют укреплению иммунитета и препятствуют развитию коронавируса. Это сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол, сочетание которых облегчает течение COVID-19 и одновременно смягчает симптомы заболевания, такие как кашель, затрудненное дыхание и прочее.