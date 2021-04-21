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BlaBlaCar привлек $115 млн дополнительных инвестиций

Компания направит эти средства на сохранение текущих темпов роста

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Карпулинговый сервис BlaBlaCar привлек $115 млн дополнительных инвестиций от VNV Global, Otiva J / F AB и FMZ Ventures. Об этом говорится в сообщении компании.

"BlaBlaCar объявляет о привлечении $115 млн, которые направит на сохранение текущих темпов роста - за последний год компания показала двузначный рост активности на развивающихся рынках (включая Россию). Также в BlaBlaCar ожидают всплеск туристической активности в 2021 году во всех 22 странах своего присутствия и готовы удовлетворить будущий спрос на поездки", - отмечается в сообщении.

Привлеченные инвестиции помогут компании сохранить темпы роста и не упускать потенциальные возможности по поглощению привлекательных проектов. В частности, средства будут направлены на развитие автобусной части российской платформы BlaBlaCar. Помимо этого, в следующие 18 месяцев компания планирует в два раза увеличить автобусную сеть маршрутов в Европе, а также добавить на платформу возможность покупки железнодорожных билетов.

По данным сервиса, новый раунд финансирования вошел существующий инвестор VNV Global и новые инвестиционные фонды - инвесткомпания Otiva J / F AB, созданный Йонасом Нордландером и Филипом Энгельбертом, основателями Avito и фонд роста FMZ Ventures, специализирующийся на экспериментальной экономике и рыночных экосистемах, созданный Майклом Цайссером, бывшим руководителем по инвестициям в Alibaba Group, входившим в совет директоров Lyft и Tripadvisor.

"Кризис из-за коронавируса стал тестом на устойчивость для разных бизнес-моделей в туристическом секторе. BlaBlaCar, являясь онлайн-платформой для покупки автобусных билетов (то есть не имея фиксированных расходов на обслуживание автобусных парков) и предлагающий гибкую маршрутную сеть поездок с рядовыми попутчиками, вышел из этого кризиса без потерь. Этот инвестиционный раунд укрепит наши позиции и позволит придерживаться активной наступательной стратегии", - заявил сооснователь и СЕО BlaBlaCar Николас Брюссон.

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