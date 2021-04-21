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Оборот "Сбермаркета" в I квартале вырос в 6,5 раз

Количество доставленных заказов увеличилось почти в 10 раз, ежемесячно их обрабатывается более миллиона

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Оборот сервиса доставки продуктов и товаров повседневного спроса "Сбермаркет", входящего в экосистему "Сбера", в I квартале 2021 года увеличился в 6,5 раз в годовом сопоставлении и достиг 9,978 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Доля B2B-направления (доставка продуктов и товаров для компаний, товаров для офисов) в общем обороте компании составила 5%. Продажи этого направления выросли более чем в 2 раза (оборот направления компания не раскрывает).

Количество доставленных заказов увеличилось почти в 10 раз и превысило 3,446 млн. Каждый месяц сервис доставляет клиентам более 1 миллиона заказов. В I квартале 2021 года "Сбермаркет" расширил присутствие до 150 городов.

В 2021 году "Сбермаркет" работает над сокращением времени доставки заказов и улучшением сервиса, отметили в компании.

"Сбермаркет" создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме "Сбера" в ноябре 2019 года. С января 2021 года "Сбер" - мажоритарный акционер компании. Сервис обеспечивает доставку из более 60 торговых сетей.

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