Segezha Group установила ценовой диапазон акций для IPO

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Segezha Group установила предварительный ценовой диапазон акций в ходе IPO от 7,75 руб. до 10,25 руб. за одну бумагу и планирует привлечь в ходе размещения не менее 30 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Segezha Group, дочерняя компания АФК "Система" и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, сегодня объявляет предварительный ценовой диапазон первичного публичного предложения и планируемый листинг обыкновенных акций на Московской бирже, а также сообщает о публикации информационного меморандума в отношении предложения. Предварительный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 7,75 руб. до 10,25 руб. за одну акцию. В ходе предложения компания намерена разместить новые акции, в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций, и привлечь не менее 30 млрд руб. Таким образом, предполагаемая рыночная капитализация Segezha Group составит от 122,5 млрд руб. до 152,4 млрд руб.", - сообщает Segezha Group.

По данным компании, окончательная цена предложения будет определена после формирования книги заявок, который начинается сегодня. Ожидается, что цена предложения будет объявлена ориентировочно 28 апреля 2021 года. "С учетом возможного сокращения или продления графика предложения ожидается, что торги обыкновенными акциями компании начнутся на Московской бирже при условии их размещения приблизительно 28 апреля 2021 года", - поясняют в компании.

Крупнейший акционер компании - АФК "Система" (или одна из ее дочерних компаний) - в ходе IPO Segezha Group предоставят дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от общего количества предлагаемых в ходе предложения акций. После завершения предложения АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group.

"Я доволен положительной реакцией мирового инвестиционного сообщества на объявленное IPO Segezha Group <...>. Эти инвестиции будут направлены на реализацию четкой и понятной инвестиционной стратегии по наращиванию мощностей на существующих предприятиях и строительству новых заводов", - приводятся в сообщении компании слова президента Segezha Group Михаила Шамолина.

О холдинге

В лесопромышленный холдинг Segezha Group входят около 50 российских и европейских предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки.

Активы Segezha Group расположены в 11 странах, продукция реализуется в 88 странах мира.

АФК "Система" Владимира Евтушенкова владеет 98,3% компании.