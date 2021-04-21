Минпромторг заявил, что готов изучить расширение выпуска лекарств от редких болезней

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минпромторг готов изучить возможность расширения производства в стране лекарств от орфанных (редких) заболеваний, заявил глава министерства Денис Мантуров.

"Расширение производства, как и новые разработки, требуют серьезных инвестиций и дополнительных мер господдержки, и мы готовы тщательно проработать этот вопрос. В рамках проекта стратегии "Фарма-2030" также предусмотрен ряд мероприятий, направленных на дальнейшее развитие этого направления", - приводит слова министра пресс-служба Минпромторга.

По его словам, в России есть наработки для лечения спинально-мышечной атрофии, препарат потенциально способен обеспечивать долговременный или даже пожизненный эффект.

Он отметил, что у отечественных производителей есть серьезные компетенции, позволяющие кратно снизить стоимость и повысить доступность терапии редких заболеваний. "Так, например, за последние несколько лет при господдержке были зарегистрированы и выведены на рынок такие препараты для лечения орфанных заболеваний, как адалимумаб, дорназа альфа, имиглюцераза, экулизумаб, производство которых осуществляется по полному производственному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции. Выход на рынок таких отечественных препаратов позволяет гарантировать надежность и своевременность лекобеспечения пациентов, а также существенно увеличивает охват пациентов необходимой терапией за счет снижения стоимости лечения", - сказал он. Министр добавил, что при поддержке государства была разработана линейка рекомбинантных факторов крови человека.

По данным министерства, в РФ зарегистрировано 34 международных непатентованных наименований орфанных лекарственных препаратов, треть из них технологически могут производиться по полному производственному циклу, включая синтез фармсубстанции.

По итогам 2020 года, по данным аналитических агентств, продажи препаратов сегмента составили 3,95 млн упаковок на 42,34 млрд рублей. Доля отечественных препаратов в общем объеме продаж сегмента составила 80,48% в упаковках и 37,14% в рублях. В 2020 году на российских площадках производилось 14 международных непатентованных наименований орфанных препаратов.