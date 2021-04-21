Объем промпроизводства вырос в первом квартале в Москве на 11,6%

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Объем промышленного производства предприятий Москвы увеличился в первом квартале 2021 года на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Наибольшую динамику в первом квартале этого года показала обрабатывающая промышленность - рост составил 7,5%. Так, в три раза увеличились объемы производства химических веществ - антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов. Продолжает расти производство бумаги и бумажных изделий: этот сегмент увеличился в 2,7 раза. В частности, значительно выросли объемы выпуска ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В пресс-службе отметили, что также по сравнению с первым кварталом 2020 года в 2,2 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Рост производства электрического оборудования, который был вызван увеличением интернет-трафика и нагрузкой на сети в связи с переводом части населения на удаленный режим работы и учебы постепенно замедляется, но по-прежнему высок: по итогам трех месяцев 2021 года выпуск такой продукции увеличился на 39,5%.

Как добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, кроме того, на 42,8% увеличились объемы выпуска машин и оборудования. Рост обеспечен преимущественно за счет производства лифтов, а также оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей, в том числе оборудования для очистки воды, используемых для строительства водоканалов и канализационных сооружений. Это связано со строительством множества новых объектов на территории города.

"Основными критериями инвестиционной привлекательности Москвы являются готовность применять инновационные технологии, развитый финансовый рынок и разнообразные преференции для бизнеса. Например, для поддержки новых инвестиционных проектов в промышленности город предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество, а также по арендной плате за участок. Таким образом, общая региональная нагрузка для компаний уменьшается на 17-25%. Кроме того, значительно снизить региональную налоговую нагрузку могут инвесторы, локализовавшие производство на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", - пояснила директор городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.