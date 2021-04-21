Фитнес-отрасль для восстановления просит ввести специальные условия по аренде в ТЦ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество России просит ввести специальные условия по аренде для восстановления посещаемости клубов, расположенных в торговых центрах. Об этом сообщила в среду ТАСС президент сообщества Елена Силина.

"Просим внедрить радикальные меры поддержки для тех арендодателей, которые снизили аренду для фитнес-клубов: отказаться на четыре года от пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости в сторону ее увеличения; снизить ставку налога на имущество организаций до 0,5%; возместить недополученные арендные платежи за счет налогов на имущество, на землю, арендной платы за землю, коммунальных платежей по данному объекту на время, необходимое для покрытия этих сумм", - сказала она.

Также фитнес-сообщество предлагает для арендодателей ввести мораторий на увеличение тарифов на коммунальные услуги до 2023 года включительно, субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным на приобретение и строительство объектов недвижимости.

"Мы просим государство внедрить радикальные меры поддержки арендодателям, на территории которых расположены фитнес-клубы, спортивно-оздоровительные объекты, для того, чтобы арендодатели пошли нам навстречу и снизили стоимость аренды", - пояснила Силина.

По данным Национального фитнес-сообщества, за март 2021 года посещаемость фитнес-клубов, расположенных в торговых центрах, в среднем по России восстановилась лишь на 70%. "Из 6 млн кв. м площадей, которые до пандемии занимала фитнес-отрасль в стране, около 80% приходится на коммерческую недвижимость. В экономике фитнес-клуба около 30% от всех затрат фитнес-отрасли приходится на арендные платежи. Для поддержки и сохранения фитнес-бизнеса перед самым низким летним сезоном просто необходимы специальные условия по аренде помещений", - отметила Силина. Она уточнила, что соответствующие обращения направлены в правительство РФ.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов.