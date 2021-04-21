Акции ММК на Мосбирже растут почти на 2% на фоне корпоративных новостей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Стоимость акций Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в ходе торгов на Московской бирже росли на 1,97% и в моменте достигали 68,74 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:00 мск.

К 11:10 мск акции торговались по 68,63 руб. (+1,8%).

Котировки ММК повышаются на фоне раскрытия компанией чистой прибыли по МСФО в I квартале 2021 года, а также рекомендации дивидендов по итогам I квартала 2021 года.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы ММК по МСФО по итогам данного периода выросла по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее в 3,6 раза, до $477 млн. Также совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам I квартала 2021 года в размере 1,795 руб. на одну акцию, что соответствует 212% свободного денежного потока компании за период.