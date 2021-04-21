Минпромторг предложил продлить эксперимент по беспилотникам до 2025 года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минпромторг предлагает продлить эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей до 2025 года и провести его еще в двух регионах - Мурманской и Новосибирской областях. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Проект также предполагает возможность проведения испытаний беспилотников без присутствия инженера-испытателя за рулем автомобиля.

"Провести эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств на территориях: Москвы и республики Татарстан - с 1 декабря 2018 г. по 1 марта 2025 г.; Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, Чувашской республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края и Санкт-Петербурга - с 1 марта 2020 г. по 1 марта 2025 г.; Мурманской и Новосибирской области - с 1 мая 2021 г. по 1 марта 2025 г.", - говорится в проекте.

Изначально эксперимент предполагалось проводить с декабря 2018 года по март 2022 г. Сейчас водитель обязательно должен быть за рулем машины при испытании.

"Проект постановления предусматривает создание в отдельных субъектах РФ дополнительных условий для опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя на месте водителя высокоавтоматизированного транспортного средства", - говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту, тестирование беспилотников без водителя разрешено в местах осуществления деятельности аккредитованных испытательных лабораторий, на участках дорог общего пользования, определенных решением регионов по согласованию с региональной госавтоинспекцией и владельцами дорог, в пределах территорий эксперимента, в том числе на территориях предприятий, спортивных объектов, аэродромов и приаэродромных территориях, промышленных объектах, закрытых автомобильных трассах, парках, учреждений культуры, научно-образовательных учреждений, инновационных центров, санаторно-курортных организаций, дорогах, обеспечивающих транспортной связью нефтегазопромысловые объекты, сезонных дорогах с полотном и дорожной одеждой из снега, льда и мерзлого грунта и иных автомобильных дорогах сезонного действия.

Региональные власти могут устанавливать дополнительные требования безопасности и иные ограничения для движения беспилотников.

В марте кабмин утвердил комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств, согласно которому уже до конца 2021 г. на российские дороги будут допущены беспилотные авто без инженера-испытателя в салоне. Также правительство обсуждает план по обеспечению к 2030 г. инфраструктурой для высокоавтоматизированного автомобильного движения сети основных российских дорог, ожидая, что к этому времени доля таких машин составит минимум 2%.