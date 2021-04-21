Путин предложил до конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Программа возврата 20% затрат на туристические поездки по России может быть продлена до конца 2021 года. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", - сказал глава государства.

Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путевки детей в летние лагеря оздоровления и отдыха. "Детский отдых нужно сделать максимально доступным, в этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь", - сказал Путин.

Президент также указал, что нужно разработать возможности для студенческого туризма. "Нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране", - отметил глава государства.

"Нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы "Россия - страна возможностей". Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый высокий сезон", - добавил Путин.

В конце марта вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, разрешающее детям летом выехать на отдых в лагеря, находящиеся за пределами субъекта, где они проживают. По информации Минпросвещения, летняя кампания в этом году должна охватить почти 4 млн детей.