Путин заявил, что нельзя полагаться на точечные меры при борьбе с ростом цен

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Рост цен съедает доходы граждан, но на точечные меры полагаться нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Нас, конечно, прежде всего должна интересовать ситуация в нашей стране. Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит, еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советском союзе, - к пустым полкам", - сказал Путин.

Сейчас же, подчеркнул он, даже на пике эпидемии власти РФ такого не допустили.

Главная задача - обеспечить рост реальных доходов граждан в России, добавил президент.

"Главное сейчас - конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан. Восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью", - сказал он.

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения. Всего, по предварительным итогам 2020 года, в России 17,8 млн бедных граждан (12,1%).

Пандемия нанесла удар по благосостоянию людей, это вызов для всех стран мира, добавил Путин. Президент отметил, что реальные располагаемые доходы граждан будут восстановлены.

Регулирование цен

Президент также сообщил, что правительство РФ должно регулировать ситуацию с ценами в России рыночными механизмами, а не директивами.

"Задача правительства сформировать именно долговременные условия, которые с помощью, хочу это подчеркнуть, именно с помощью рыночных механизмов, а они есть, гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Никто не говорит, что мы директивы на цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать", - сказал Путин.

Есть рыночные механизмы регулирования, и нужно их использовать, подчеркнул глава государства. "Только вовремя, и в том объеме, который необходим и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере через снижение рисков ведения бизнеса, стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает", - отметил президент.