Путин поручил кабмину к 1 июля подготовить систему мер поддержки семей с детьми

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 июля 2021 года разработать целостную систему, задачей которой будет минимизировать угрозу бедности семей с детьми. Об этом он заявил в ходе в своего послания Федеральному собранию.

"Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача - свести к минимуму угрозу бедности для таких семей", - заявил Путин.

Он отметил, что прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. "Это наша последовательная политика, мы и дальше будем двигаться именно по этому пути", - добавил глава государства.

Президент напомнил, что сейчас действуют выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет в семьях, где доход семьи меньше двух прожиточных минимумов. В среднем размер такой выплаты составляет 11,3 тыс. рублей в месяц. Также в 78 регионах установлены выплаты на третьего ребенка в размере 11,3 тыс. рублей в месяц, отметил Путин. Кроме того, в прошлом году были установлены выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, сумма таких выплат варьируется по стране от 5 650 рублей до 11,3 тыс. рублей в месяц.