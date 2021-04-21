Путин поручил ускорить установление ответственности компаний за нанесение вреда экологии

Путин подчеркнул, что подходы России в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и не подлежат ревизии. "Чем грозит иной путь - показали недавние события в Норильске, в Усолье-Сибирском и в некоторых других точках. Мы обязательно поможем людям, которые здесь живут, но нельзя вновь допустить возникновения подобных экологических ситуаций. Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок", - сказал глава государства.

Российский лидер призвал действовать жестко в сфере охраны окружающей среды. Он отметил, что Росприроднадзор и другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности. "Такой подход очень простой, как он звучит: "Получил прибыль за счет природы - убери за собой", - добавил Путин.

Кроме того, принцип "загрязнитель платит" должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к экономике замкнутого цикла, считает глава государства. "Для этого нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки", - сказал он.

Путин также предложил "окрасить" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. "Знаю, что специалисты, финансисты не любят все "окрашивать", тем не менее это важнейшее направление нашей деятельности и здесь можно сделать исключение. Целевым образом эти деньги направлять на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды", - пояснил глава государства.

Механизм расширенной ответственности производителей за утилизацию отходов и упаковок должен быть запущен в России уже в 2021 году, добавил Путин.

"Принцип "загрязнитель платит" должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой экономике замкнутого цикла. Для этого нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки", - сказал он.