Путин поручил в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Инвестиционную активность нужно стимулировать через снижение рисков ведения бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность, одно другому совершенно не мешает", - сказал Путин. Он добавил, что главное сейчас - "обеспечить рост реальных доходов граждан".

Путин также поручил правительству в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса.