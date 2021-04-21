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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин поручил в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса

Нужно стимулировать инвестактивность через снижение рисков ведения бизнеса, отметил президент

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Инвестиционную активность нужно стимулировать через снижение рисков ведения бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность, одно другому совершенно не мешает", - сказал Путин. Он добавил, что главное сейчас - "обеспечить рост реальных доходов граждан".

Путин также поручил правительству в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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