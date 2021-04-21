Путин заявил о необходимости снять валютные ограничения для несырьевых экспортеров

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снять избыточные ограничения в сфере валютного контроля для несырьевых экспортеров уже с июля этого года.

"Нужно существенно упростить условия для работы несырьевых экпортеров. Мы уже, конечно, идем по этому пути в течение нескольких лет. Но нужно снять для этих экспортеров все избыточные ограничения в сфере валютного контроля. Это одна из проблем. Такой порядок должен заработать уже с июля текущего года", - сказал президент в ходе послания Федеральному собранию.

Он добавил, что все поправки в законодательство нужно принять максимально быстро - в весеннюю сессию.