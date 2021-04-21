Путин: долги регионов по кредитам свыше 25% доходов будут замещены бюджетными кредитами

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду в послании Федеральному собранию.

"Надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года", - сказал он.

Правительство до 1 июня должно предоставить предложения по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости регионов. "Прошу правительство до 1 июня предоставить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышения самостоятельности регионов. Летом детально обсудим это на заседании государственного совета", - сказал президент.

Субъекты РФ также смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты по 3% годовых сроком на 15 лет. До 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.

"Реструктуризацию накопленных задолженностей надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных команд, тем более что мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития, так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения - 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее полтриллиона рублей - 500 млрд", - сказал Путин.

Поддержку получат регионы со взвешенной финансовой политикой, добавил президент.