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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин заявил, что Северный широтный ход пора запускать

По мнению президента РФ, для этого есть все возможности
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Строительство Северного широтного хода может быть профинансировано с помощью инфраструктурного кредита. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

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"Инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться под полным контролем федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. Например, ЯНАО, округ совместно с нашими крупными компаниями с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода - это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается, его пора давно запускать, для этого есть все возможности", - сказал глава государства.

Путин также добавил, что новый механизм может быть использован в Нижнем Новгороде для развития метро и обновления центра города, в Челябинске - для обновления всей системы транспорта.

О проекте СШХ

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд руб. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн т грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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