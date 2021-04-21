Путин считает, что России требуются новые подходы к развитию энергетики

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. России в настоящий момент нужны новые подходы в области развития энергетики. Прежде всего это касается атомной генерации, производства водорода, а также создания новых накопителей энергии, сказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Нам нужны новые комплексные подходы к развитию энергетики, включая новые решения в сфере атомной генерации, таких перспективных направлений, как водородная энергетика и накопители энергии", - заявил он.

Путин добавил, что России также необходимо уделить большее внимание вопросу изменения климата: адаптировать к нему сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, инфраструктуру, а также создать отрасль по утилизации углеродных выбросов и добиться снижения их объемов. Он подчеркнул, что в этой области требуется жесткий контроль и мониторинг.