Путин поручил разработать план газификации с бесплатным подключением домовладений к газу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу, и поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов.

"Нельзя забывать о насущных, повседневных заботах граждан. Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа газу по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она труба, но домохозяйство газа не имеет. Поручаю правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.

"Я поддерживаю инициативу "Единой России", а именно - подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Нужно отработать все детали с "Газпромом" и другими компаниями, структуры которых работают в этой сфере", - добавил президент. Глава государства подчеркнул, что в этой сфере какие-либо сбои недопустимы и он возьмет выполнение этого поручения под личный контроль.