Путин призвал предусмотреть квотирование вредных выбросов в городах России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил "безусловно" решить проблему объема вредных выбросов в 12 городах России, которые являются промышленными центрами. Кроме того, он предложил распространить практику квотирования выбросов во всех городах страны с загрязненным воздухом.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"В 12 крупнейших индустриальных центрах страны объем вредных выбросов должен снизиться на 20% к 2024 году <...> Эта задача должна быть, безусловно, решена <...> Более того, предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха", - сказал он в послании Федеральному собранию.

По словам Путина, необходимо предусмотреть строгую ответственность за соблюдение данных экологических норм. "Сделать это, конечно, нужно на основе прозрачного мониторинга", - заключил президент.