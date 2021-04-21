Путин поручил кабмину подготовить план использования цифрового проектирования в стройке

"Строительство новых объектов должно идти на качественно новом уровне. Прошу правительство подготовить четкий пошаговый план сквозного повсеместного использования цифрового проектирования, производства и внедрения самых передовых энергоэффективных материалов. Это важно и для ответа на климатические и экологические вызовы", - сказал Путин.

Он добавил, что масштабное инфраструктурное развитие ставит принципиально новые задачи перед строительной отраслью. "В прошлом, достаточно трудном году она сработала между тем без сбоев, обеспечила ввод свыше 80 млн кв. м жилья - хороший результат", - подчеркнул глава государства. Путин отметил, что чем больше будет строиться жилья, тем доступнее оно будет для российских семей.

Понятие информационного моделирования здания (BIM - Building Information Modeling) появилось в Градостроительном кодексе России в 2019 году. В его основе лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование BIM оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ.