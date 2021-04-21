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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин рассказал, сколько средств выделят из бюджета на гражданские научные исследования

Речь идет, по словам президента, о более чем 1,6 трлн рублей до 2024 года
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия до 2024 года направит на гражданские научные исследования из федерального бюджета более 1,6 трлн рублей. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

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"Наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение. До 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные, исследования Россия только из федерального бюджета направит 1 трлн 630 млрд рублей", - сказал Путин.

Он отметил, что, кроме этого, будут запущены инновационные программы по направлениям, критически важным для развития страны. "Они получат статус проектов государственного значения", - сказал глава государства.

"Нам нужны новые комплексные подходы к развитию энергетики, включая новые решения в сфере атомной генерации, таких перспективных направлений, как водородная энергетика и накопители энергии", - отметил он.

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Путин, Владимир ВладимировичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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