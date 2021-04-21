Минприроды определит ставки экосбора в третьем квартале года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Законопроект о ставках экологического сбора для компаний, которые не будут самостоятельно утилизировать упаковку в рамках новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), планируется внести в правительство в третьем квартале 2021 года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

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"В третьем квартале внесем в правительство проект постановления, который установит ставки сбора по каждой группе товаров, упаковки, отходов от использования, которые подлежат утилизации, в случае, если производитель или импортер сами не обеспечили утилизацию", - сообщил он журналистам по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в среду.

По словам Козлова, также во втором квартале года планируется внести в правительство пакет поправок в ФЗ "Об отходах производства и потребления", который направлен на реализацию концепции РОП.

"К июлю - августу, чтобы уточнить меры ответственности за нарушения в сфере РОП, в кабмин передадим проект поправок в КоАП. Также подготовим проект изменений в Налоговый кодекс, которые позволят отменить налог на доходы физлиц для граждан при реализации вторичных материальных ресурсов", - отметил министр.

Согласно новой концепции РОП, с 1 января 2022 года для упаковки, которая составляет до 50% всего объема твердых коммунальных отходов, установлен 100%-й норматив утилизации, а к 2030 году объем отходов, направляемых на захоронение, сократится вдвое. Для компаний, которые не готовы утилизировать упаковку самостоятельно, будет установлен экологический сбор.