Новак считает, что ОПЕК+ может подтвердить решение о восстановлении добычи

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на очередной встрече, которая пройдет 28 апреля, могут подтвердить ранее утвержденный план по наращиванию добычи нефти в мае - июле 2021 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас запланирована в конце апреля встреча для того, чтобы еще раз промониторить ситуацию, произвести оценку текущей ситуации, прогнозов. В прошлый раз мы собирались месяц назад, мы обсуждали на три месяца план наших действий. Поэтому если ничего экстраординарного не произойдет, наша задача будет подтвердить эти планы и корректировать новые", - сказал Новак.

Глобальный рынок нефти в настоящее время сбалансирован, однако в случае роста дефицита, ОПЕК+ может принять решение о дополнительном наращивании добычи нефти. "Если будет дефицит, у нас всегда остается возможность изменить решение - увеличить добычу. Пока мы видим, что рынок сбалансирован", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что к настоящему времени не получал никаких официальных предложений не проводить министерскую встречу ОПЕК+ 28 апреля. "Пока что у нас запланирована и JMMC, и министерская встреча", - подчеркнул он.

Ранее источник ТАСС в ОПЕК сообщил, что министры стран ОПЕК+ обсуждают сокращенный формат переговоров в конце апреля. Они могут отказаться от министерской встречи, оставив лишь заседание министерского мониторингового комитета.

С января 2021 года страны ОПЕК+ собираются раз в месяц и определяют уровни добычи только на следующий месяц. Такая практика была начата, чтобы иметь возможность более оперативно реагировать на ситуацию на рынке. До этого министерские встречи проводились раз в три месяца или даже реже.

Нефтеэкспортеры на встрече 1 апреля решили вопреки ожиданиям нарастить добычу нефти с мая этого года. Страны альянса увеличат производство нефти на 350 тыс. б/с, в июне еще на 350 тыс. б/с, а в июле еще на 450 тыс. б/с. То есть решение было принято сразу на три месяца.