Путин поручил кабмину до 1 июля представить инициативы по достижению целей развития

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля представить новые инициативы по достижению национальных целей развития. Такую задачу российский лидер поставил, оглашая послание парламентариям.
"Нам, безусловно, нужно идти вперед. Мы обозначили национальные цели развития. Понятно, что вызов эпидемии внес в нашу работу объективные коррективы", - сказал президент, напомнив, что дал в послании поручения в сфере демографии, поддержки семей, увеличения доходов, создания рабочих мест, улучшения предпринимательской среды и госуправления. "Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручая представить их до 1 июля текущего года", - сказал Путин.
Российский лидер призвал за текущей работой не забывать о целях стратегического развития и совершенствовать механизмы их достижения. Он уточнил, что предложения кабмина будут обсуждаться с участием профильных комиссий Госсовета, деловых объединений России, экспертного сообщества и членов Общественной палаты. "По результатам такой широкой дискуссии примем окончательные решения по дальнейшим финансовым и организационным действиям на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - пояснил глава государства.
Подводя итоги, Путин заметил, что годом ранее никто в мире не знал, с какой бедой придется столкнуться. "Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все возможное, чтобы отразить угрозы эпидемии", - подытожил Путин, подчеркнув, что для этого страна обладает всем необходимым потенциалом в здравоохранении, науке, образовании, промышленности.