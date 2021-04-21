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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин поручил кабмину до 1 июля представить инициативы по достижению целей развития

Президент напомнил, что дал в послании поручения в сфере демографии, поддержки семей, увеличения доходов, создания рабочих мест, улучшения предпринимательской среды и госуправления

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля представить новые инициативы по достижению национальных целей развития. Такую задачу российский лидер поставил, оглашая послание парламентариям.

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"Нам, безусловно, нужно идти вперед. Мы обозначили национальные цели развития. Понятно, что вызов эпидемии внес в нашу работу объективные коррективы", - сказал президент, напомнив, что дал в послании поручения в сфере демографии, поддержки семей, увеличения доходов, создания рабочих мест, улучшения предпринимательской среды и госуправления. "Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручая представить их до 1 июля текущего года", - сказал Путин.

Российский лидер призвал за текущей работой не забывать о целях стратегического развития и совершенствовать механизмы их достижения. Он уточнил, что предложения кабмина будут обсуждаться с участием профильных комиссий Госсовета, деловых объединений России, экспертного сообщества и членов Общественной палаты. "По результатам такой широкой дискуссии примем окончательные решения по дальнейшим финансовым и организационным действиям на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - пояснил глава государства.

Подводя итоги, Путин заметил, что годом ранее никто в мире не знал, с какой бедой придется столкнуться. "Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все возможное, чтобы отразить угрозы эпидемии", - подытожил Путин, подчеркнув, что для этого страна обладает всем необходимым потенциалом в здравоохранении, науке, образовании, промышленности.

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Путин, Владимир ВладимировичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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